Cientos de personas rompieron ventanas, saquearon tiendas y se enfrentaron a la policía en el distrito comercial de Chicago y en otras partes del centro de la ciudad. Las autoridades no detallaron cuántos arrestos se realizaron. La policía se limitó a informar que hubo un tiroteo, por causas aún no identificadas, que no resultó en oficiales heridos. Sin embargo, un joven recibió un impacto de bala en el barrio de Englewood, lo que habría desencadenado el caos y aumentado la violencia.

A lo largo del barrio Magnificent Mile, el principal distrito comercial de la ciudad, se vio gente entrando y saliendo de las tiendas llevando bolsas de compras llenas de mercancía, así como en un banco, informó el Chicago Tribune. Además, se hicieron varios grafitis con mensajes contra la policía.

Se vio a un oficial desplomarse contra un edificio, se hicieron varios arrestos y se lanzó una piedra contra un vehículo policial, según el periódico. La policía trabajó el lunes temprano para dispersar a la multitud.

"Absoluto caos en el centro de Chicago", describió Ryan Baker, presentador local de la cadena CBS. En redes sociales hubo varios videos de saqueos en comercios como Nordstrom, Walgreens, Macy’s, Coach, Gucci y Louis Vuitton. También ingresaron a un centro comercial y a un local de Tesla. Otros comentaristas vincularon los hechos al movimiento Black Lives Matter, pero no se trató de una protesta organizada.