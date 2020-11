Una suma alucinante pondrá en juego el Loto Plus a sortearse esta noche. La gente de la Lotería porteña estima que habrá 433 millones de pesos para repartir. De esta suma, mas de 300 palitos estarán destinados a premiar los seis aciertos mas dos jackpot. Una verdadera fortuna que espera al iluminado que consiga dar en la tecla con los números favorecidos.

Pero si no hay suerte con el premio mayor, todavía quedan recompensas suculentas en las otras variantes. Para los seis aciertos mas un jackpot se calcula que habrá alrededor de 35 palitos para el ganador. Y para los seis aciertos, la suma ofrecida superará los 26 millones de pesos. Hay mucha plata en juego por lo que no es momento de aflojar y conviene jugar la boletita de siempre para no quedarse afuera.

Si bien el Loto es la gran oportunidad de salvarse económicamente, habrá otros aperitivos muy tentadores, Por ejemplo, la Quiniela Poceada, que ayer volvió a quedar vacante. Por lo tanto, la jugada de esta noche promete reunir un pozo superior a los 15 millones de pesos para quien sume ocho aciertos sobre la tira de los veinte.

También hay buena plata en la Plus, que dejó mas de seis palos en banda.