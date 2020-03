S e guarda en su casa, sabiendo la importancia que tiene la cuarentena preventiva. Antes de que se dictara el aislamiento obligatorio, José Luis Gioia ya había tomado la decisión de encerrarse y salir lo menos posible. "Entré a comprar al supermercado y vi la desesperación de la gente que hacía largas colas, y dije ‘tengo para comer en mi casa todavía’, así que dejé todo y me fui. No sabemos si viene el fin del mundo, pero esperemos que no. Hay tantas cosas dando vueltas, pero Dios dirá cuándo terminará esto, y tengamos fe de que se va a solucionar pronto", dice, sin entrar en pánico, en charla con DiarioShow.

Según entiende, tiene que ver con ganar en conciencia: "Estamos en el momento más difícil del país, en cuanto a lo económico, lo social, y ahora la salud. Pero, si hacemos todo bien, vamos a salir. Pero acá muchos se creen pícaros, porque, como típico de argentinos, creemos que las sabemos todas, y después lloramos".

Además, explica que este momento también puede ser trascendental, si aprendemos de lo que estamos viviendo: "Lamento que haya mucha gente que no puede comprar para guardar, y tiene que comer con lo que gana en el día, y otra que ni eso tiene. Sería bueno que si alguien te toca el timbre para pedirte algo para comer, algo le puedas dar. Ayer me tocó timbre alguien y me pidió un buzo. Yo le dije que tenía dos nada más, y mentira. No tengo dos, me arrepentí mucho, me sentí tremendamente mal, porque tengo más y le podría haber dado uno, Y me da mucha tristeza lo que hice, no lo voy a hacer de nuevo. No sé si fue egoísmo, porque yo no soy egoísta... esa cosa de no ir a buscar. He sido egoísta por haragán. Quizá esto haga que dejemos de mirarnos el ombligo y mirar a los ojos del otro", reflexiona y se critica.

Si bien se toma la situación con calma, hay cosas que le molestan mucho: "Tenés que ver al tarado del Buquebus, o al que pertenecía a Fabricaciones Militares, con su auto importado blanco, que quiso entrar a Pinamar y la gente de la ciudad lo echó. ¿Con qué necesidad se va de vacaciones ahora?".

De lo malo puede salir algo bueno, y Gioia lo analiza en varios sentidos, incluso en su fuerte, la comedia: "El argentino tiene un ingenio popular único. Ahora se mandan muchos videos de humor con esta situación. Y reírse hasta de la desgracia está bien, de eso se trata el humor, a eso me he dedicado toda la vida. Ahora da la sensación de que no nos podemos reír de nada, pareciera que está todo prohibido. Realmente no se puede apagar la comedia, matarla. Tenemos que aprender a reírnos, respetando a todos".