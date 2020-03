D e lunes a viernes, de 20 a 21 y por la pantalla de Crónica HD, Mauro Federico está al frente de "Solo periodismo", un programa que conduce junto con Ana Sicilia. En charla con DiarioShow, el conductor se muestra muy feliz con el primer mes de programa y asegura: "Estamos terminando de encontrar el programa que yo deseaba hacer en la pantalla de Crónica. Hubo un lógico proceso de calibración, hemos modificado el horario en tres oportunidades, hasta que quedamos con el actual de una hora, como era la idea inicial".

Según comenta el periodista, esta modificación ayudó a potenciar el envío: "Nos transformamos en una hora potente de información documentada, con testimonios exclusivos, con material inédito y con la tranquilidad de estar trabajando con profesionales impecables". Para resumir lo que sucede con el público, explica: "Hay un acuerdo tácito con los televidentes, que se van a enterar de cosas que no se enteraron antes y que la información va a tener la solidez del trabajo hecho con toda profesionalidad".

Como no podía ser de otra manera, también sale el tema que tiene en vilo a toda la sociedad, el coronavirus, por lo que Mauro analiza el tratamiento de las noticias para ser un servicio útil hacia la población: "Lo fundamental es tener responsabilidad. Hay que evitar difundir información que contribuya a generar más confusión de la que ya per se tiene la población. Como comunicadores tenemos que manejarnos con fuentes oficiales y no prestarnos a ningún tipo de operación voluntaria o involuntaria de los que quieren regar más pánico".