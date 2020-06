El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, promulgó ayer una reforma policial que incluye la criminalización de la técnica de estrangulamiento durante las detenciones policiales, un método que se usó con George Floyd en Minneapolis y que venía siendo un reclamo de activistas y organizaciones civiles hace años. La medida, que comprende una decena de proyectos aprobados tanto por el Senado como por la Asamblea Estatal de Nueva York, pena el uso de esta maniobra con hasta 15 años de prisión, facilita el acceso a los historiales de denuncias de los oficiales y penaliza las llamadas a la policía por motivos racistas. Muchos de estos cambios eran reclamados hace años, sin ningún éxito. "No hay confianza entre la comunidad y la policía", reconoció a los periodistas Cuomo, acompañado por el reverendo y veterano activista por los derechos civiles Al Sharpton, durante la firma del paquete legislativo en su despacho. "Y si no hay confianza, la relación no funciona", sentenció.

Si bien la policía neoyorquina dijo haber prohibido el uso del estrangulamiento en 1993, la técnica se seguía utilizando y nunca se convirtió en un delito hasta esta nueva ley, que llevará el nombre de Eric Garner, un afroestadounidense neoyorquino que, al igual que Floyd, murió asfixiado por un policía durante su arresto en 2014 en Staten Island.