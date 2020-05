Nueva Zelanda, uno de los países que mejor contuvo hasta el momento el avance de la pandemia de coronavirus, pasará el próximo jueves a nivel 2 de restricciones y reabrirá cines, cafeterías, gimnasios y centros comerciales, informaron ayer las autoridades. La reapertura se dará poco más de un mes después de que el gobierno de ese país impusiera el nivel 4 de alerta, con estrictas medidas en procura de contener el alcance del coronavirus. La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que el paso al nivel 2 de restricciones implica que los restaurantes y otros espacios públicos, como los parques, podrán reabrir a partir del jueves, según informaciones del diario local The New Zealand Herald. La mandataria neozelandesa alertó que, no obstante, "nadie puede asumir que el virus ya no esté con nosotros", pero destacó que Nueva Zelanda tiene únicamente 90 casos activos tras siete semanas de confinamiento.