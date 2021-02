La ciudad pidió que se suspenda la audiencia a la que habían sido convocados para el próximo miércoles los ministros de Educación y de Salud para explicar los protocolos para la vuelta a clases. La gestión porteña entregó la información a la jueza con detalles de los testeos al personal docente.

En el escrito presentado ayer por la mañana, CABA denunció que la persona que presentó el amparo que motivó el pedido del juez Gallardo, Claudio Luis Elías, no es un representante gremial ya que "no trabaja en el ámbito educativo y no representa a ningún trabajador de la ciudad y menos aún a los trabajadores docentes". Además apunta contra Gallardo por "su encono puesto de manifiesto en innumerables precedentes y esbozado ya, tempranamente, en este caso".

Según el escrito, "el juez ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, cita a funcionarios de áreas esenciales a comparecer a una audiencia con carácter personal e indelegable y de acuerdo a trascendidos periodísticos acaecidos al tiempo de presentación de la presente recusación, ya tendría decidido suspender el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires".

La gestión porteña recordó que desde el 8 de febrero se realizarán testeos rápidos y sistemáticos "a todos los trabajadores del sistema educativo, tanto privado como público, independientemente de su tarea".

Para llevarlos adelante, la ciudad contará con tres dispositivos exclusivos para este fin que estarán ubicados en La Rural, la Usina del Arte y la sede de la Comuna 7. "En cada uno de esos centros se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad correspondientes", aclaran.