Un día después de conocerse la preocupante cantidad de víctimas de femicidio en lo que va de la cuarentena, con 55 crímenes en dos meses, como parte del sistema preventivo que demanda el virus de la violencia machista ayer se confirmó la aplicación de un nuevo protocolo de actuación en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia del Covid-19.

A partir de ahora, el personal policial podrá tomar la denuncia en el lugar en el que se encuentre la persona en situación de violencia. Para eso, "como primera medida se deberá apartar al agresor del ambiente o espacio físico en el que se encuentre la mujer o persona LGBTI+", detalla el documento consensuado por los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad, junto con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Además, puntualizó que los efectivos de la fuerzas de seguridad no deben tomar una "actitud conciliadora ni proponer una mediación con las personas denunciadas en un ambiente de privacidad que garantice la debida confidencialidad". Este punto no es menor si se tiene en cuenta que, según los datos difundidos ayer, el 68 por ciento de los femicidios cometidos en los últimos dos meses fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.

Otro dato insoslayable es que 1 de cada 4 víctimas había realizado una denuncia. Otra vez, el papel del Estado queda en foco. Como Fátima Acevedo, asesinada por su ex pareja en Paraná, o Cristina Iglesias y su hija Ada, cuyo crimen se le imputa a un ex novio, esas mujeres habían pedido ayuda.

El instructivo que comienza a implementarse de manera "inmediata", y que pone en eje el accionar de las fuerzas de seguridad, especifica que siempre se "debe privilegiar la declaración espontánea de la persona en situación de violencia, sin cuestionar sus dichos, teniendo especialmente en cuenta el estado emocional", además de pedir a los efectivos que eviten emitir opiniones o juicios de valor sobre los hechos. Desde ahora, en la medida en que lo anunciado se cumpla, la prioridad serán las víctimas.