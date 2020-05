Chile registró 27 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que representa la cifra más alta de muertes en un día desde el primer deceso, registrado el pasado 21 de marzo, y también sobrepasan los 40.000 contagiados por coronavirus, a horas de haber iniciado la cuarentena total en la capital chilena.

En el Gran Santiago más de seis millones y medio de personas están en cuarentena durante esta próxima semana. Los funcionarios de Salud reconocieron que esta cuarentena es el "más grande desafío que estamos enfrentando en nuestra historia sanitaria; es un momento difícil, no cabe duda, sin embargo, es el momento en que todos juntos debemos estar unidos".

En el ámbito político, el vicepresidente del Senado de Chile, Rabindranath Quinteros, se confirmó como primer parlamentario en el país en contagiarse con coronavirus, situación que dijo haberlo "sorprendido porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma". Al conocerse este caso, en la Cámara alta se informó que el cierre es "hasta nuevo aviso".

Chile vive desde el pasado 18 de marzo un "estado de excepción constitucional de catástrofe" por 90 días, decretado por el gobierno para atacar la crisis generada por el coronavirus.