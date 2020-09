Lotería de la Ciudad informó un aumento en la apuesta del Loto 5 Plus: para el sorteo de mañana las jugadas tendrán un costo de $35. Algo que no cayó del todo bien entre los agencieros, teniendo en cuenta que deberán disponer de monedas para dar el vuelto. Cabe agregar que el Loto 5 Plus se normaliza y jugará todos los viernes.