U na abuela jubilada se graduó en la universidad después de que su nieta, quien se recibió junto a ella, la convenciera de volver a estudiar. Pat Ormond, de 74 años, y Melody Ormond, de 22, recibieron su licenciatura en Antropología y Psicología, respectivamente, el mes pasado, después de haberse apoyado mutuamente en las clases de la Universidad de Tennessee en Chattanooga desde 2017. "Siempre demuestro cuán orgullosa estoy de mi abuela. Le digo a todo el mundo que va a la universidad conmigo", explicó Melody.

La madre de Melody y la hija de Pat, Darla Ormond, también se graduó de la Universidad de Tennessee en Chattanooga, recibiendo su licenciatura en 1994, lo que significa que tres generaciones de mujeres en la familia se han recibido en la misma escuela. El viaje de Pat hacia la educación superior en realidad comenzó hace casi 60 años. Tomó clases de computación en una escuela técnica en Atlanta, en 1963, y siguió con cursos de nivel universitario en la Universidad Estatal de Kennesaw en 1978, pero se fue después de un semestre. En los años ‘80 y ‘90, tomó algunos cursos en la Universidad de Tennessee. Mientras tanto, siguió una carrera de tiempo completo en contabilidad y formó una familia. "El dinero de las clases tuvo que reservarse para los gastos de manutención de los niños", explicó. Si sobraba, se guardaba para las clases, pero quedaba muy poco para mi educación", explicó Pat.

Después de jubilarse, finalmente pudo regresar a los estudios. Tenía tiempo libre y dinero. Pero regresar a la universidad no pasó por la mente de Pat hasta que su nieta se pasó a la Universidad de Tennessee en segundo año y la convenció de unirse a ella. "Fue un poco difícil convencerla, una especie de resistencia al cambio y la idea generalmente típica de que era demasiado mayor para la universidad", dijo Melody. "Le dije que era una inspiración para el resto, que nos motivaba para hacer cualquier cosa a cualquier edad".

Melody obtuvo una licenciatura en Psicología, mientras que su abuela estudió Antropología y se graduó con honores. Pat ahora está tomando cursos para obtener su licenciatura en Historia, mientras que Melody busca hacer algo significativo con su título.

En cuanto a su experiencia académica, la abuela manifestó que, aunque le atraía la arqueología, decidió inclinarse por la antropología. Asimismo, dijo que esa carrera le permitió hacer varias salidas y que siempre sintió el apoyo de sus compañeros durante las prácticas.

Tras conocer la historia de Pat, su nieta manifestó que muchos de sus compañeros la buscaban para consultarle si pensaba que era buena idea que sus familiares mayores comenzaran una carrera universitaria.

"Me decían: ‘¿Crees que mi madre podría volver a la universidad?’. Y yo les respondía: ‘Bueno, si ella tiene la oportunidad de pagar, no hay razón para que no lo haga’".