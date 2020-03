U no de los jugadores más queridos en Boca, Mauricio Serna, fue crítico con Marcelo Gallardo, técnico de River, cuando les hizo gestos a los hinchas riverplatenses para que alentasen. "Puede que esté equivocado, pero creo que nunca vi a un DT de Boca pedir aliento. Eso en Boca no existe. No hay que pedirle a la gente que te aliente, porque el hincha de Boca te alienta por naturaleza", expresó Chicho en diálogo con "Pasión azul y oro".

"El día que Boca ganó y River empató de local con Defensa y quedó apenas un punto arriba, ya se venía un Boca con todo el entusiasmo de arrebatarle el título y darlo vuelta. Se vio a un River cabizbajo, que se notó que le pesó ese partido. Los rostros dicen mucho y ya se veía en la cara del entrenador de ellos...", ¿ironizó? Serna.

Luego comentó que "Boca mostraba una solidez importante. Lo único que se jugó mal fue el primer tiempo ante Colón, aunque después hizo la diferencia. Fue superior siempre".