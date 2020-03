Cuando Marcelo Gallardo aterrizó en Núñez, por mediados de 2014, llegó con una pesada mochila. En parte por su escasa experiencia como entrenador (sólo había dirigido a Nacional de Uruguay) y, a la vez, porque tenía que suceder nada menos que a Ramón Díaz, por aquel entonces, el técnico más ganador de la historia del Millonario. Sin embargo, a base de trabajo, compromiso y dedicación, el Muñeco logró hacer historia en Núñez, conquistando 11 títulos, y así superó al riojano, quien registra 9. Así y todo, lejos de ponerse a comparar los ciclos de uno y otro, Emiliano Díaz, hijo del Pelado, felicitó a la distancia a Gallardo y, como hincha de River, le hizo un pedido especial al actual DT del Millonario. "Gallardo me encanta. Es un técnico que se reinventa con cada uno de sus planteles y siempre tiene hambre de ganar. Ojalá que se quede muchos años más", fue el particular deseo de Emiliano quien, junto a su padre, se encuentra trabajando en Libertad de Paraguay. Y luego, el ex jugador que supo ser campeón con River en el Clausura 2002, agregó: "Cuando Ramón se fue de River parecía difícil reemplazarlo y apareció Gallardo. Ahora dicen lo mismo de Gallardo, pero la verdad es que la grandeza del club es lo más importante".