A pesar de todas las prioridades y los problemas que afrontan los clubes de fútbol, hay una que aparece casi que como pidiendo permiso, y tiene que ver con el mercado de pases, de préstamos que terminan y de otras posibilidades de ventas y compras. Lo cierto es que en Boca suenan dos nombres pesados, Cristian Pavón y Lucas Olaza.

Consultado al presidente de Boca, Jorge Ameal, confió que no hay ninguna "novedad", y que hasta que no haya confirmación alguna, no van a tomar una decisión que, seguramente, recaerá más que nada en Juan Román Riquelme, aconsejado por el Chelo Delgado, Raúl Cascini y el Patrón Bermúdez.

El caso de Olaza, según su representante el Celta de Vigo quiere hacer uso de la opción de compra, pero tal vez haya otro equipo español interesado en el uruguayo. El representante, Pablo Rivero, aseguró que "hay ofertas de otros clubes", pero no descartó que finalmente tenga que volver a Boca. Recordemos que la ficha del jugador es de 4 millones de euros, de los cuales el xeneize tiene el 80% del pase del defensor.

En el caso de Cristian Pavón, el jugador del Los Angeles Galaxy, vence ahora en junio, sin embargo, este vínculo podría extenderse por decisión de la FIFA, para todos los contratos que vencen a mitad de año, por culpa de la pandemia. En este caso, Boca sólo esperará la decisión que tome el equipo estadounidense. Pero como aseguró Ameal, por ahora no hay novedades, aunque no descartan que regrese al club de la Ribera.