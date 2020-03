Trabajadores de la Obra Social Para la Actividad Docente (Osplad) se movilizaron este miércoles frente al Ministerio de Trabajo para exigir a la patronal sindical (integrada por Ctera, AMET Y Saeoep) que "pague ya los salarios" y revele "el estado económico financiero" de la obra social, que cuenta con 170.000 afiliados. Realizarán desde hoy un paro de 72 horas.

"En enero cobramos nuestros salarios de forma desdoblada y el de febrero todavía no lo cobramos. Recién mañana -por hoy- nos van a depositar 6.000 pesos, de los cuales 4.000 corresponden a los aportes que no nos están haciendo a los 1.500 trabajadores", explicó Hebe Nelli, secretaria general adjunta del gremio, quien exigió que Osplad "informe el estado financiero de la obra social", ya que "tienen ingresos de 250 millones de pesos mensuales de la Superintendencia de Servicios de Salud". "Por la ley de negociación colectiva tienen la obligación de presentar el estado economico y financiero si no van a pagar los salarios", insistió.

Nelli señaló que el conflicto comenzó en diciembre de 2017 y que desde ese momento vienen "cobrando los salarios en cuotas de forma intermintente". "En febrero de este año empezamos con un desdoblamiento mucho peor que el de antes. La situación va de mal en peor", relató.

"Tenemos salarios por debajo del salario de vida. No podemos pagar las cosas elementales para vivir y algunos no tienen plata para ir a trabajar. Hay compañeros y compañeras que están con problemas de salud y crisis de angustia", expresó.

Este jueves se movilizarán al Ministerio de Salud y a la sede central de Osplad, en Tacuari 345, ciudad de Buenos Aires, y comenzarán un paro de 72 horas, por lo que se verán afectadas las sedes de todo el país.