Ocho chicos denunciaron haber sido abusados por un payaso en un jardín de infantes de Lomas de Zamora, pero el acusado aún continúa libre.

Todo comenzó cuando Leonela notó que su hija de 5 años se comportaba raro y no quería ir al jardín. Le pedía que se quedara en la puerta hasta que ella volviera a salir. La nena comenzó a tener fiebre y sangrados de nariz. Desde la obra social la enviaron al Hospital Garrahan, donde le realizaron los análisis de sangre pero al momento de realizarse la toma de muestra de orina la pequeña no quería bajarse la ropa interior.

Luego de la denuncia, los niños no volvieron al jardín, por lo que los relatos no pudieron ser compartidos entre ellos. Con todos estos indicios, Leonela comenzó a preguntarle a su hija si le ocurría algo que aún no le hubiera contado y fue así como en la medida que transcurrían los días la nena comenzó a contarle que en el jardín habían recibido la visita de un payaso llamado Juan que durante unos juegos "les metía el dedo en la boca", "les tocaba la cola" y "hacía que le rozaran sus partes íntimas", de acuerdo a lo informado por el portal Mundopoder.

De esta manera y con la ayuda de una psicopedagoga, su hija comenzó a relatar con detalles el abuso del cual había sido víctima.