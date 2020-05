C on ocho detenidos y denuncias de los vecinos, un sistema de casamientos clandestinos quedó al descubierto ayer. Todo comenzó la semana pasada, cuando el video de una fiesta empezó a viralizarse entre los teléfonos de los integrantes de la comunidad judía.

Las imágenes mostraban a más de 100 invitados celebrando el domingo un matrimonio que se había realizado el miércoles pasado dentro de la comunidad sefaradí Shuba Israel. Esta comunidad ya había sido noticia por el fallecimiento por coronavirus del rabino Yabra y de su padre, mientras que su madre está internada y varios miembros de la familia estarían contagiados.

Ayer, la policía allanó un departamento de Almagro donde un grupo de personas intentaba concretar un nuevo casamiento, que había sido denunciado por las propias autoridades de la comunidad. Pese a eso, intentaron realizarlo y por eso fueron detenidos. Allí detuvieron a la novia y el novio, sus padres, el rabino que los casó y los dueños del lugar, que fueron imputados por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal.

El abogado de la familia detenida, Alejandro Broitman, pidió clemencia y se quejó por la cobertura mediática que tuvo el operativo: "No hubo más de seis personas. Encima el rabino llegó tarde", lamentó. En ese sentido, destacó que los detenidos "son personas buenas, y no hubo intención de violar la cuarentena en forma alevosa".

Ante la consulta de los periodistas respecto de por qué se intentó hacer la celebración pese a las advertencias, reconoció que los detenidos "saben que estuvieron mal", pero consideró también que "ustedes son más periodistas acá de los que había en la reunión y nadie les dice nada", pese a que los cronistas estaban cumpliendo su trabajo.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad aseguraron que ningún ritual religioso está eximido de respetar el aislamiento. "Les pedimos que denuncien este tipo de convocatorias para que podamos intervenir o anticiparnos", sostuvo el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

"Son tres hechos diferentes", explicó el fiscal. "El miércoles y ayer hicieron las celebraciones en lugares de Once, y hoy lo intentaron en Almagro", señaló. También contó que todavía no fueron formalmente imputados, pero que cabría procesarlos "por romper el decreto que establece la cuarentena y prohíbe los matrimonios". "El sentido común indica que estas cosas no se deberían hacer", opinó antes de anunciar que investigarían si alguno de los presentes en la fiesta del domingo tenía síntomas de coronavirus