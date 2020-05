L os cuerpos de Néstor Salas, de 80 años, y Juana Rosa Guaraz, de 56 años, fueron encontrados con disparos de arma de fuego en sus cabezas en el interior de la casa del hombre en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y los investigadores procuraban determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre mantuvo una discusión con su pareja, quien llegó en horas de la tarde hasta la casa situada en la zona de la Costanera. Salas, que se desempeñaba como golosinero en la puerta de un colegio religioso de avenida Sarmiento al 200, le habría disparado en la cabeza a Juana Rosa y después se quitó la vida con la misma arma, una pistola 9 milímetros. Vecinos escucharon disparos y se dirigieron a la vivienda -que estaba cerrada- y cuando lograron acceder a su interior encontraron los dos cuerpos en el living del domicilio. Un informe médico preliminar de los forenses determinó que tanto Salas como Guaraz fallecieron al recibir sendos disparos en la cabeza y se sospecha que el hombre asesinó a la mujer y luego se suicidó. Un nuevo femicidio, el octavo en lo que va del año y el tercero en la provincia desde que se decretó la cuarentena. No se trataría de un robo, ya que la casa estaba en orden y había dos motocicletas, señalaron los voceros del Ministerio Público Fiscal, quienes indicaron que la causa será investigada por Adriana Giannoni, a cargo de la fiscalía especializada en homicidios. Los peritos analizaron la escena del hecho. Entre otras cosas, descubrieron que la pareja habría cenado antes de que se desencadenara la tragedia. La cartera de la mujer, donde había más de $600, fue encontrada en el interior de la vivienda. Salas, que quedó viudo hace unos cinco años, había comenzado desde hacía no mucho tiempo a frecuentar a Guaraz, que no vivía en el barrio, sino en San Juan al 2800. Los hijos del supuesto femicida indicaron que su padre la había presentado como una "amiga". En tanto, los vecinos comentaron que no era común verla en la humilde vivienda. A los pesquisas les costó identificar a la víctima. Los familiares del hombre dijeron que no conocían nada de ella, sólo que se llamaba Rosa. Tampoco pudieron precisar detalles de la relación, sí habrían declarado que estaba preocupado porque no podía trabajar por la cuarentena. "La verdad es que no podemos creer lo que sucedió. Él era un hombre muy bueno y no tenía problemas con nadie. Sí, hace poco lo vimos con esa mujer, pero no nos metemos en la vida privada de nadie", le dijo un vecino a La Gaceta.