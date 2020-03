S in pasar por el Congreso de la Nación, el Ejecutivo decretó el congelamiento de los alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre. La medida establece que las deudas se abonarán a partir de octubre en 3 cuotas sin interés.

El DNU firmado por Alberto Fernández detalla que hasta el 30 de septiembre se suspenden los desalojos por falta de pago; se prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria; y se congelan los precios de los alquileres al valor de marzo. En este punto, el gobierno aclaró que "la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por el congelamiento, se abonará en 3 cuotas mensuales sin intereses, a pagar desde octubre".

Además, se exceptuará a aquel locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente.

Asimismo, uno de los artículos de la disposición determina que se suspende "en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales, cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados.

Gervasio Muñoz -presidente de la Federación de inquilinos- reconoció que "el mercado hará lo imposible para que no se cumpla. Pero no dudamos en que el gobierno y las organizaciones de inquilinos haremos cumplir este decreto". Es un ejemplo para todo el mundo lo que estamos haciendo. El desafío será no volver atrás. La vivienda vuelve a ser un derecho".

Otro alivio

Asimismo, el gobierno decretó que las cuotas hipotecarias se congelan al valor de marzo. Según la resolución, se congela el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios sobre inmuebles destinados a vivienda única, a valor del mes de marzo.

Además, se congela el valor de las cuotas de los créditos prendarios UVA; se suspenden las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única; y se suspenden las ejecuciones prendarias respecto de créditos prendarios UVA.

La diferencia, al igual que con los alquileres, se abonará en octubre "sólo con intereses compensatorios, sin penalidades".