T uvo la "suerte" de que el aislamiento obligatorio lo encontrara en su casa, junto a su familia. Ricardo Darín compartió en una entrevista televisiva sus sensaciones en este momento tan especial para el mundo. "La incertidumbre es algo que nos preocupa a todos. No quiero ser pesimista, pero todos los días vivimos momentos de duelo. Hoy es un día triste, murieron 14 personas. Por momentos nos sentimos conformes porque, al parecer, esta medida está dando resultados, pero lo que está por venir no lo conoce nadie y todos estamos pendientes de la información", dijo en "Ya somos grandes", de TN, a través de videollamada.

El actor mostró empatía con los menos afortunados: "No puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho. Tengo una gran preocupación por el momento en el que este virus llegue al conurbano, a los lugares donde la gente no esté bien preparada como algunos privilegiados, como yo o algunos de nosotros. Nosotros somos privilegiados. Porque el aislamiento es un privilegio: si podés quedarte en tu casa y aguantar este tsunami, que no tenés que salir a la calle para darle de comer a tu familia, entonces sos un privilegiado, pero hay mucha gente que no está en esa situación".

Ricardo contó además que cumple la cuarentena con su hijo, el Chino Darín, y su nuera, la actriz española Úrsula Corberó. Y reveló estar en contacto con amigos y familiares que están en España, uno de los países más afectados por el coronavirus: allí vive su hermana Daniela y sus tres hijos, en las afueras de Madrid.

A modo de conclusión, reflexionó: "Ojalá que aprendamos de este duro golpe, porque en realidad se desprenden otras paradojas. Que no estemos circulando le permitió al planeta respirar, descansar. Es tan grave este tipo de cosas. A veces siento que este tipo de cosas son respuestas... Los humanos somos chiquitos, pero importantes si estamos uno al lado del otro. De cómo nos paremos frente a esta tragedia depende el presente y el futuro. Ojalá podamos aprender que, si el otro no está bien, es una gran enseñanza, la única manera de estar bien es que los demás estén mejor".

Por último, agradeció a quienes están trabajando y ponen su vida en riesgo: "Quiero felicitar a los que están en la primera línea poniendo su vida, cuidándonos, jugándose su alma y su vida por todos nosotros. Va más allá del aplauso de las nueve de la noche. Hay gente que está poniendo la vida y, a veces, por sueldos magros. Ojalá salgamos de la mejor manera posible".