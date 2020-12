D ijeron que era un allanamiento, pero era todo lo contrario. Una banda integrada por 11 delincuentes, varios de ellos vestidos con chalecos policiales, asaltó una casa del partido bonaerense de Moreno donde se hallaban una mujer y sus tres hijas de 8, 10 y 12 años, a una de las cuales amenazó con llevarse cautiva si no entregaba dinero. En el hecho, que quedó filmado por cámaras de viviendas linderas, también fueron amenazados una empleada doméstica, un remisero que acababa de trasladar hasta el domicilio a la dueña de casa y un técnico de electrodomésticos allegado a las víctimas, que justo estacionaba su vehículo en la puerta. En los registros fílmicos de las cámaras se observa el momento en el que los asaltantes bajaron armados de dos vehículos, abordaron a la mujer, al remisero y al técnico de electrodomésticos y los obligaron a ingresar a la casa. Todo en las calles Maza y General Lemos, del barrio Villa Trujui, cuando Mariana Ojeda (34) llegó a la puerta de su casa a bordo de un remís. Cuando bajó del auto y pagaba el viaje al chofer, once delincuentes, varios de ellos con chalecos policiales y armados, descendieron de una camioneta Fiat Toro y un Renault Sandero, ambos de color gris, y amenazaron a la mujer, que cayó al suelo, a un técnico que cerraba el baúl de su auto y se disponía a entrar a la casa a realizar una reparación y al remisero, todos los cuales fueron obligados a entrar a la vivienda. Uno de los asaltantes comenzó a gritar "todos quietos porque es un allanamiento policial", mientras que otro portaba un elemento que habitualmente usan las fuerzas de seguridad para derribar las puertas e ingresar a las casas. La banda encerró al técnico en una habitación del primer piso, al remisero en otra y comenzó a amenazar a la dueña de casa para que entregara dinero. Uno de los asaltantes la amedrentaba y advertía que si no juntaba una cifra importante se llevaría cautiva a la menor de las hijas, de 8 años. Pedían "los millones y el oro", que la familia no tenía. La víctima afirmó que lo único que atinó a hacer fue a cubrir a su hija porque los delincuentes "tenían el dedo en el gatillo" y temía "que se les escape un tiro". Luego de amenazar varias veces con que se iban a llevar a su hija, los ladrones comenzaron a escuchar la alarma vecinal, por lo que decidieron darse a la fuga.