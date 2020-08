E mpezó ayer el nuevo plan de reapertura de la ciudad, que tuvo como epicentro el centro comercial de Once. Mucha gente en la calle y pocas compras, fue el relevamiento del primer día. Mañana será el turno de avenida Avellaneda.

"Nuestros clientes son las personas que están de paso, y al no estar permitido el transporte público hay menos gente", dijo a Télam Verónica, que tiene su local de ropa de bebés en la avenida Rivadavia y Paso. "Estuvimos cinco meses con la persiana baja, fue muy duro", relató la vendedora, y explicó que pudo "subsistir gracias a la venta online" y al por mayor.

Según el esquema acordado entre los vendedores con el gobierno de la ciudad, y aprobado por Nación, los comerciantes podrán funcionar día por medio para evitar una alta circulación de personas y mantener el distanciamiento establecido por la pandemia de coronavirus.

Para ello, podrán abrir de 11 a 21 y, de acuerdo con la finalización del CUIT de los vendedores: si es número par están habilitados los días pares, y si es terminación impar, los días impares. Para los clientes, en tanto, sigue vigente la medida que dispone el permiso para poder realizar una compra en los comercios según el número de DNI.

Darío, dueño de un local de ropa de hombre en la avenida Rivadavia al 2700, consideró que "la apertura viene muy bien pero las ventas no están acompañando". "Se ve gente en la calle, pero se nota que no hay plata. La gente tiene para gastar en lo esencial", se lamentó el comerciante, y precisó que gracias a la venta online de sus productos puede facturar un 30% de lo que vendía antes de la pandemia y que tuvo que acceder al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para abonar los salarios.

"Hasta que no pase la pandemia la gente no va a venir. Hay muchos contagios y la gente está asustada", reflexionó.

En el barrio se vieron muchos locales cerrados sobre las calles aledañas a la Plaza Miserere, y de los comercios que estaban abiertos, algunos dejaron pasar a los clientes mientras que otros colocaron mesas en la puerta para atender manteniendo la distancia.

Luego de reabrir los negocios de la zona de Once, mañana la medida llegará también para los locales de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, que podrán volver a trabajar desde el viernes próximo, de 11 a 21, pero sin la restricción del número de CUIT.

El lunes, en tanto, podrán reabrir los locales comerciales ubicados en los centros de trasbordo de Retiro, Liniers y Constitución, sin la restricción del CUIT y en el horario de 11 a 21. Ese día también se habilitarán los hoteles, pero con restricciones.

1.600 negocios menos

De todas maneras, los comerciantes de Once siguen preocupados, aseguran que el 60% de sus ventas provienen de zonas del interior del país y del conurbano profundo, que aún no pueden trasladarse libremente.

Eduardo Sirodsky, presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Once, explicó a BAE Negocios: "Somos un total de 8.000 comercios, la cuarentena nos pegó muy duro, fueron cinco meses casi sin trabajar. La entrega de ATP ayudó pero no alcanza, pagamos alquileres altos, hay que pagar sueldos e impuestos. Los que tienen empleados que viven lejos no pueden usar el transporte público, así que tampoco pueden abrir porque gastarían más en remís".

"Más del 60% de las ventas de los comerciantes del Once son a mayoristas, a gente del interior o de ferias del conurbano. Si no pueden venir, nos afecta mucho. Durante todo el año, llegan tours de compras de todo el país y ahora no pueden venir. Un 20% de los locales de Once no van a reabrir sus puertas, eso representa 1.600 locales. Al caminar el barrio se ven cada vez más locales en alquiler", explicó Sirodsky, quien es dueño de una marroquinería.