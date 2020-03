C on mucha solvencia,el caballo One Samurai ganó el Handicap Rustom Pasha, disputado sobre 1.400 metros. El reservado del Firmamento se impuso por cinco cuerpos sobre Soy Titos, que por un cuerpo y medio dejó tercero a Diocleciano

Apenas se abrieron las gateras, Naturalizer tomó la delantera seguido por One Samurai, Soy Titos, El Graduado y Diocléciano. Sin mayores variantes llegaron a la recta final, donde Naturalizer intentó escapar. Pero One Samurai venía perdonándole la vida y fue a buscar al puntero con arrolladora acción. Lo superó faltando 400 metros y comenzó a distanciarse con mucha facilidad.

Recorrió los tramos finales sin ningún sobresalto. Ni se enteró de la atropellada de Soy Titos, que lo escoltó a 5 cuerpos . De esta manera, One Samurai alcanzó su cuarta victoria sobre 9 salidas a la pista.

Doblete de Ricardinho

El campeón del mundo, Jorge Ricardo, no se duerme en los laureles. Ayer concretó un aplaudido doblete y así quedó a sólo 9 victorias de conseguir la ansiada marca de las 13.000 conquistas. Un récord mundial que va a permanecer por muchas décadas, si es que alguna vez lo pueden superar.