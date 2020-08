E l abogado Salvador Altamura está siendo buscado desde mediados de julio en Quilmes. La carátula de la causa cambió de "averiguación de paradero" a "robo y privación ilegítima de la libertad" y dispuso la detención de un amigo como principal sospechoso. Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Quilmes, ordenó el cambio de carátula en la causa por la búsqueda del abogado Altamura (48), quien desapareció el pasado 13 de julio. Por el hecho era buscado un amigo de Altamura, identificado como Darío Daning (52), del que se sospecha que fue quien ingresó al domicilio del abogado y quedó captado por las cámaras de seguridad. "La hipótesis es que el amigo lo privó de la libertad para apoderarse de los bienes del abogado, es decir, de su moto, su casco y una caja de seguridad con mucho dinero", sostuvo una fuente de la investigación. Lilia Altamura, hermana de Salvador, aseguró que a Darío lo conocen desde hace muchos años, porque eran vecinos en el mismo barrio donde viven ahora sus padres. La mujer señaló que el ahora sospechoso se frecuentaba con su hermano, pero que desde que desapareció nunca se comunicó ni con ella ni con su familia. Sobre el pedido de captura dijo que "es un avance" y que "sabemos que no puede estar demasiado lejos por la pandemia". Salvador Altamura es abogado, pero no ejerce a la profesión, corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido una empresa de polietileno y polipropileno y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial. El último rastro que se tiene del hombre es un video de una cámara de seguridad que lo captó el lunes 13 de julio a las 18.06, cuando pasaba con su moto por el frente de su edificio de la calle 25 de Mayo al 200, de Quilmes. Según lo que puede verse en las imágenes, a Altamura se lo vio llegar, aminoró la marcha y luego aceleró y siguió de largo. Alrededor de las 4.30 de la madrugada del martes 14, las cámaras del edificio de Altamura captaron la imagen de la llegada de la moto Honda CRF 250 roja y blanca del abogado, pero montada por otro hombre de distinta contextura física, ya que el abogado mide 1,90 metro y el que llegó en su moto era más bajo y más robusto, aunque usaba el mismo casco. Según denuncia la familia, esa persona permaneció cerca de una hora y media en el edificio y luego se retiró. Gracias a estas imágenes, se logró la identificación de Dening y se solicitó el pedido de captura, tras lo cual hubo una serie de allanamientos, pero aún no fue localizado.