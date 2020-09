El Tribunal Oral Federal 2 resolvió dejar en libertad al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en la causa que investiga la tragedia ferroviaria de Once, al considerar que la condena de ocho años que pesa sobre él "ya no es ejecutable". Sin embargo, el ex funcionario seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en la llamada "causa de los cuadernos de la corrupción" y en otra sobre enriquecimiento ilícito.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra una veintena de acusados por el incidente ferroviario de 2012 en el que murieron 51 personas. En esa lista el máximo tribunal incluyó al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (condenado a cinco años), el ex presidente de TBA Claudio Cirigliano (siete años) y Marcos Córdoba (tres años), el maquinista del tren que chocó contra el andén en 2012, en una tragedia en la que murieron 51 personas.

No obstante, la Corte envió el expediente de Jaime de vuelta a la Cámara de Casación para que defina sobre la condena, en busca de un doble conforme. Ante el pedido de la Corte de que se dicte un nuevo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 entendió que "la condena ya no es ejecutable" y concedió así la libertad para el ex funcionario que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Jaime continuará preso porque se mantienen dos prisiones preventivas que se le dictaron: una en la causa por presunto pago de coimas en la obra pública y otra en la investigación de la compra de trenes a España y Portugal.