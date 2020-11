La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó ayer investigar la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino "ARA San Juan", tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.

"Deberá indagarse y acreditarse en el expediente el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo", dice la resolución de 177 páginas.

"Estas razones impiden descartar definitivamente que el Ejecutivo nacional no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan", añade.