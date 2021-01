Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos se movilizarán hoy al mediodía a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la libertad de la referente nacional de la Túpac Amaru Milagro Sala, detenida desde hace cinco años en la provincia de Jujuy.

La concentración es impulsada por el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, aunque también lo promueve el Comité por la Libertad de la líder jujeña, y está prevista para el mediodía en Talcahuano 550. Los convocantes pidieron a quienes participen de la protesta que mantengan "un estricto distanciamiento social" y usen todo el tiempo tapabocas por la pandemia.

El coordinador nacional de Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, contó por qué se eligió el Palacio de Tribunales -donde están los despachos de la Corte- como destino final de la movilización. "Esta es la Corte del lawfare. Es la Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente Cristina (Fernández de Kirchner) en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros", dijo Garfagnini.

Y agregó: "Me refiero a la mesa judicial que integraban Germán Garavano (ex ministro de Justicia del macrismo), (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, Claudio Avruj (ex secretario de DD.HH) y que integraba gente de Comodoro Py y ligada a la Corte".