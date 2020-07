N uevos documentos que están en poder de la fiscalía y obtenidos por la prensa inglesa revelan las monstruosidades de las que participó Ghislaine Maxwell -la ex pareja del financista multimillonario Jeffrey Epstein- y que involucraron a menores de edad. De acuerdo con la declaración de una de esas víctimas, la mujer de 58 años participaba activamente de orgías con niñas de 15 años con otros poderosos empresarios y hombres de la vida pública de todo el mundo.

El testimonio fue aportado en 2015 por Virginia Roberts Giuffre, una de las más activas víctimas de la influyente pareja, pero recién ahora vio la luz. La joven había sido presentada al príncipe Andrés, del Reino Unido, con quien dijo que mantuvo relaciones sexuales siendo aún menor de edad. El miembro de la realeza británica negó reiteradas veces el vínculo prohibido, pero fotografías con la joven lo comprometen.

De acuerdo con Roberts Giuffre, tanto Maxwell como Epstein -quien murió por aparente suicidio en su prisión de Nueva York en agosto de 2019- eran activos participantes de las orgías que tenían lugar por toda Little St. James Island, una isla privada que el multimillonario tenía en las Islas Vírgenes. Las menores llegaban en aviones privados y sin ser registradas en ningún lado.

Los abogados de la británica habían logrado los últimos cinco años que la declaración que revelaba su entramado de tráfico de menores no saliera a la luz. Sin embargo, a partir de su detención el pasado 2 de julio en una mansión oculta en medio de un bosque en Bradford, New Hampshire, quedó expuesta.

En aquel entonces, Roberts Giuffre fue consultada respecto de cómo eran las mujeres que habían tenido contacto sexual con Maxwell. "Había tantas... no sé dónde quiere que empiece. Había rubias, había morochas, había pelirrojas. Eran todas niñas hermosas. Diría que las edades iban desde los 15 a los 21 años", de acuerdo al documento publicado por Daily Mail.

Las orgías a las que hace referencia Roberts Giuffre tenían lugar en cualquier lugar de la isla. Las escenas de sexo grupal se repetían junto a la piscina, cerca de la playa, en pequeños bungalows y en la cabaña principal del dueño de la isla, Epstein. "Una ocasión se destaca. Las modelos, creo que eran modelos, fueron trasladadas por avión. Había orgías sostenidas afuera de la piscina".

Muchas de esas mujeres no hablaban inglés. Según Roberts Giuffre, el idioma parecía ruso o similar. "Eran hermosas", resumió. "Ghislaine, yo misma, Jeffrey, otra chica al aire libre, no sé cómo quieres llamarlo. En una cabaña, eso... sólo cabía una cama". Fue en esa deposición ante la Justicia cuando la víctima contó además que ella misma fue traficada a Europa para tener sexo con poderosos, entre quienes figuraban el príncipe Andrés y el famoso abogado Alan Dershowitz. Las jóvenes que estaban permanentemente al lado de la pareja eran amenazadas. Les recordaban todo el tiempo que no podían denunciarlos y que tenían amigos por demás poderosos.