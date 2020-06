El hecho ocurrió cuando una mujer iba a tomar el colectivo para ir a su trabajo. La víctima caminaba por la calle Soldi, cerca de la estación de Glew, cuando fue atacada por dos motochorros. La mujer, de 27 años, intentó evitar que le robaran la cartera y fue arrastrada por la vereda. La violenta escena fue filmada por una cámara de seguridad y en las imágenes se la puede ver forcejear con uno de los delincuentes, que después de romperle la cartera logró robarle sus pertenencias. "Vi de reojo que uno bajaba de la moto y directamente me agarró la cartera. Yo la tenía cruzada y me empieza a tironear. En ningún momento me solté", contó la mujer . De esta forma, el ladrón, que tenía tapada la cara con un barbijo, la tomó, la arrojó y luego la arrastró por la calle.

Como se ve en el video, en medio del forcejeo, la cartera de la víctima se rompió y sus pertenencias cayeron en la vereda. En ese momento, el delincuente vio su oportunidad, las tomó y rápidamente se subió a la moto conducida por su cómplice. Así, ambos huyeron de la escena. "Cuando vi el video fue que me di cuenta de que me había arrastrado, porque en ese instante no me había dado cuenta. Realmente no pensé en nada en ese momento. Ya hace unos meses en la estación de Banfield me habían arrebato el celular de la mano. La verdad que a mí me cuesta mucho comprarme las cosas y este teléfono que tenía es nuevo", relató la víctima.