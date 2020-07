E l juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó un pedido de exención de prisión al ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, en la causa por presunto espionaje ilegal, y ahora resolverá la Cámara Federal de La Plata si acepta la apelación de la defensa del ex funcionario para que no quede detenido.

La decisión del magistrado se conoció en la jornada de inicio de la ronda de declaraciones indagatorias de los detenidos del martes en el caso, entre ellos, Susana Martinengo, la ex jefa de Documentación Presidencial en el macrismo. Los testimonios ocuparán todo lo que resta de la semana y el próximo lunes, según el cronograma anunciado por el juzgado.

Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

Ayer, en tanto, la Policía Federal detuvo al ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Guillermo Matta, uno de los 22 acusados por presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios, entre otras víctimas. Matta fue apresado por la fuerza de seguridad y todavía resta detener a otros cuatro buscados: Dominique Lasaigues, Javier Bustos, Jonathan Nievas y Martín Terra, informaron fuentes policiales.

Este último es el ex marido de Analía Maiorana, actual pareja del vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Diego Santilli, una de las víctimas del supuesto espionaje ilegal.

Moyano, recargado

Quien volvió a cargar las tintas contra el gobierno de Macri fue el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, otra de las víctimas del supuesto espionaje ilegal. En alusión a la detención de Martinengo, señaló: "¿Cómo van a decir que no conocían a Martinengo si laburaba al lado de las oficinas del presidente? Ni ellos se creen sus propias mentiras".

"El presidente bajaba línea y el brazo ejecutor de presionar a los jueces y a los fiscales era la Patricia Bullrich, eran tan vigilantes que se espiaban entre ellos", agregó en declaraciones a Radio 10.

En referencia al documento firmado por referentes de Juntos por el Cambio en defensa del ex presidente, Moyano agregó que "el que ponga las manos en el fuego por Macri va a quedar manco".