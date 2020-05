Otro escándalo y van... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó una conferencia de prensa sobre la pandemia del coronavirus, tras mantener cruces con las periodistas Weijia Jiang, de CBS News, y Kaitlan Collins, de CNN. Jiang, que nació en China pero emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía dos años, le preguntó a Trump por qué ponía tanto énfasis en la cantidad de pruebas de detección del coronavirus que se habían realizado en el país. "¿Por qué importa? ¿Por qué para usted es una competencia global si cada día siguen muriendo estadounidenses y seguimos viendo más casos?", le consultó Jiang.

"Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo", le respondió Trump. "Y tal vez esa es una pregunta que debería hacerle a China. No me pregunte a mí, hágale a China esa pregunta, ¿de acuerdo?", continuó. La periodista de CBS parecía anonadada con la respuesta. El mandatario pidió otra pregunta, pero se produjo un instante de silencio incómodo entre los periodistas presentes y Jiang se levantó de su asiento y se defendió: "Señor, ¿por qué me dice eso a mí concretamente?" .

"Te lo digo a ti. No lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como ésa", se limitó a responder Trump. El presidente volvió a solicitar más preguntas e hizo un gesto a Collins, de CNN, cuando se acercó al micrófono. "¿Puedo preguntar?", dijo Collins. Y entonces Trump dio por finalizada la conferencia de prensa celebrada en el Rose Garden de la Casa Blanca y se marchó.

El mandatario, lejos de rehuir la polémica, aludió a la comunidad asiática en varios tuits. Estas personas "están muy enfadadas con lo que ha hecho China a nuestro país y al mundo", según dijo. "Son los más enfadados de todos. ¡No los culpo!", aseveró. "Usted me ha señalado", dijo Collins. Trump contestó: "La señalé pero usted no respondió". A lo que la reportera replicó que estaba dando tiempo a Jiang para que terminase su intervención. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, con más de 80.000 muertes y 1,3 millón de infectados.