N o sólo el coronavirus está acabando con nuestros ancianos; encima se matan entre ellos. Un pareja fue encontrada muerta balazos en su casa de Rosario, y los investigadores buscan determinar si se trató de un homicidio seguido de suicidio. El hallazgo se registró cerca de las 20 del martes en un departamento ubicado en la calle Pueyrredón al 1200 del macrocentro de Rosario, y es el segundo caso de características similares en menos de 24 horas, ya que el lunes había sido descubierto otro parecido en el partido bonaerense de San Fernando.

Los investigadores aseguraron que una de las hijas fue quien descubrió los cadáveres de sus padres, Alfredo Alonso y Alicia Noemí Pérez, que se hallaban en la cama del dormitorio que compartían. De acuerdo con los pesquisas, los integrantes de la pareja tenían heridas de bala en la cabeza y el arma de fuego estaba en una de las manos del hombre. "La línea de investigación más concreta hasta ahora es la de un pacto suicida", dijo a Crónica un investigador, quien agregó que a esa hipótesis llegaron porque se realizó "un relevamiento de la escena y no había signos de violencia externa, ni puerta forzada, ni rastros de una pelea previa". Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario para las autopsias de rigor, y para que se realice el estudio del dermotest para determinar quién usó el arma, que también fue secuestrada. Según detallaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la escena del hecho no se detectaron faltantes de elementos de valor, no se encontraron los ingresos al departamento forzados y no se registraron otros signos de violencia en los fallecidos. La investigación se encuentra a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos de turno en Rosario, Luis Schiappa Pietra. El inspector de zona de la Policía de Rosario, Sergio Zeballos, había dicho anoche que "es probable" que se trate de un asesinato seguido de suicidio, atento a que la mujer presentaba "un disparo en el rostro y él a la altura de la sien". La posición de ambos en la cama también alentaba esa hipótesis. El fiscal solicitó las declaraciones de los familiares del matrimonio, que aún no se habían producido por las dificultades que implican el velatorio e inhumación por el aislamiento social.