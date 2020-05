Una noche de terror vivió Estados Unidos, donde la bronca por el brutal crimen de un afroamericano a manos de un policía no termina. Las manifestaciones continuaron hasta ayer a la madrugada y terminaron de manera terrible, con el asesinato a tiros de otra persona.

Los incidentes ocurrieron en la ciudad de Minneapolis, donde la policía abrió una investigación por el nuevo crimen, en medio de horas de disturbios, saqueos e incendios de vehículos y comercios. El sospechoso fue rápidamente puesto bajo custodia.

Las manifestaciones principales fueron en las inmediaciones de una comisaría del sur de la ciudad, en la que George Floyd, de 46 años, murió el lunes después de que un oficial blanco se arrodillara sobre su cuello hasta que el hombre dejó de respirar.

Los uniformados no intervinieron hasta que recibieron un llamado sobre una persona apuñalada. No obstante, al llegar al lugar se encontraron con un herido de bala. Aunque la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, no logró sobrevivir.

Pedido de tranquilidad

Frente a esta ola de violencia, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, llamó ayer a los ciudadanos a mantener la calma. "Por favor, no podemos dejar que la tragedia engendre más tragedia", expresó.

En tanto, el oficial acusado de la muerte de Floyd fue despedido el martes junto con tres compañeros y Frey solicitó que se le inicie un proceso penal.