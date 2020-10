H ace años, decir "le vendieron un buzón" significaba que alguien había sido estafado con algún cuento. Hace añares, "buzones" de las esquinas de las ciudades grandes se usaban para que la gente dejara cartas con estampillas (costo de envÍo) para que el Correo las llevara a su destino. El engaño consistía en venderle un buzón a la "víctima", a quien se le prometían ganancias porque recaudaría el valor de las estampillas de las cartasà

Sin duda la gente mayor es la que va a recordar ese cuento y otros cuentos del tío. Pero también es nuestra gente adulta la que es estafada continuamente, especialmente en tiempo de pandemia porque están más solos, y porque son sorprendidos en la nueva normalidad de los medios electrónicos. Nuestros grandes, los abuelos, han logrado poco a poco familiarizarse con la nueva "era digital". Pudieron adaptarse así al cobro de su jubilación mediante cajero automático, pudieron realizar compras en comercios con la tarjeta de débito e incluso muchos comenzaron a usar el celular como la forma de ver a sus nietos, amigos e incluso al médico.

Pero por su edad, por cierta credulidad que se acentúa con los años, son presa fácil de los estafadores del siglo XXI. Desde Crónica, siempre del lado de nuestros adultos mayores, "nuestros viejos queridos", queremos denunciar esta nueva modalidad de "cuentos del tío". Pero hoy les queremos dar la voz de alerta sobre los emails que reciban porque hay una forma nueva de abusarse de la buena fe de nuestros grandes.

La farsa de la lotería

Se trata de un email que le informa a la víctima, que es ganador de un premio millonario en dólares o euros por un billete de lotería. Le piden a través del mismo mail, que debe brindar todos sus datos y pagar unos gastos bancarios para que le envíen en premio, desde dicho mensaje le indican mediante link cómo realizar ambos pasos. Y esto es absolutamente falso.

El objetivo es tomar sus datos, y operar con todos los medios financieros a los que acceden con los mismos (sacarán préstamos a su nombre, usarán la tarjeta de crédito y débito, todo en menos de tres a 5 minutos). Estos engaños producen, además de la pérdida de dinero, un tremendo disgusto y sentimiento de culpa en quien ha sido "la víctima", pero no debe sentirse mal y mucho menos callarlo por vergüenza. El mejor consejo es denunciarlo y advertir a los demás.

Para evitarlo le damos consejos que son los que el propio Departamento de Estafas de Estados Unidos publica en la web oficial de dicho país: 1) No pague tarifas, impuestos o costos de envío para recibir un premio. 2) No le dé a nadie su número de tarjeta de crédito o la información de su cuenta bancaria para cobrar un premio o similar. 3) No conteste ni haga clic en los links de un mail en otro idioma.