Tras la reaparición política de Mauricio Macri, que el jueves compartió junto con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal la reunión de la mesa chica del PRO, el radicalismo volvió a mostrar su deseo de tener mayor protagonismo en la próxima etapa de la alianza Cambiemos, donde también talla la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que le gustaría que el próximo presidente "sea un radical", porque quiere "que haya alternancia" y bregó por la "unidad" de Juntos por el Cambio.

En diálogo con radio Continental, el diputado nacional analizó que "en un diseño constitucional tan altamente presidencialista, nosotros cumplimos con empoderar a (Mauricio) Macri, pero me parece que hubo un abuso ahí". En esa línea, el ex gobernador de Mendoza de todos modos prioriza "que haya hoy unidad en Cambiemos, porque, si no hay unidad, no va a haber alternancia" y agregó: "Argentina la va a pasar mal si la oposición se divide, no va a haber equilibrio de poderes".

Las declaraciones se dan mientras el PRO se reorganiza para ser oposición, algo que jamás había sucedido desde su fundación en 2007, y hasta ahora Macri se dedicó exclusivamente a esa negociación interna privilegiando a los suyos, sin abrir el juego a otros actores de su propio partido. Antes de redefinir cómo será Juntos por el Cambio, los radicales decidieron advertir que no quieren repetir la estructura de los últimos cuatro años.

Pese a haber logrado la continuidad de su espacio en la provincia y a liderar el partido, el radical aclaró que trabaja "para que haya unidad al interior de la coalición, pero no pretendo yo ser el candidato a presidente; eso se verá en cuatro años".

En los últimos meses, el mendocino apuntó a Martín Lousteau como nombre del centenario partido para competir en las próximas presidenciales, aunque nadie cree que no vaya a sumar su propio apellido más adelante.