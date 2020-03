Veinticuatro horas después de tener acceso al expediente, la abogada Noelia Agüero, que patrocina a los hijos de Claudia Repetto, solicitó este jueves a la Justicia de Garantías cambiar la calificación de doble averiguación de paradero a privación ilegítima de la libertad y que la fiscalía ordene la captura de Ricardo Rodríguez. "Es extraño que no aparezca en ningún lugar, que no lo hayan captado y nos hace pensar si él estuvo calculando todo esto, si estaba estudiado" señaló. Según informa el sitio 0223.com.ar, la abogada sostuvo que desde el primer minuto todos los elementos apuntan a que el hecho debe ser investigado de esa manera. "Los mensajes de Claudia, los allegados de Rodríguez que dijeron que él la controlaba y que escuchaba sus conversaciones, la situación de hostigamiento y la comprobación de que ella estaba saliendo de la casa cuando desapareció lo confirman", sostuvo. En el mismo sentido la abogada consideró que hay elementos para que la fiscalía ordene el pedido de captura de Ricardo Rodríguez mientras se mantienen los rastrillajes y se atienden los datos que llegan a través de los mensajes al 911. "Ya pasaron once días y, aunque se mantengan los rastrillajes, hay que agotar todos los datos que puedan aportar la gente, porque, más allá de alguna pista falsa y un supuesto intento extorsivo, muchos han dado datos que coinciden realmente con características de la mujer", agregó.