Un pastor evangélico de la localidad de Catriel, provincia de Neuquén, le envió a una vecina un video en el que se lo puede ver masturbándose. Tras la denuncia de la mujer, el acusado pidió disculpas, aunque justificó: "Es imposible que yo lo haya mandado". El hecho ocurrió después de que la mujer compartiera un estado a través de la red social en el que contaba que le dolía la cabeza. El hombre le respondió: "Voy a orar para que Dios la sane". El intercambio de mensajes ocurrió entre 0.40 y 1 de la madrugada. Después de que ella le agradeciera, el pastor no respondió por un rato, pero más tarde le envió un video en el que se lo puede ver masturbándose. El pastor difundió un pedido de disculpas y negó haber enviado el video. "Teóricamente yo lo envié, pero yo estoy consciente y seguro de que ese video yo no lo envié a esa señora, y nadie lo enviaría", dijo el hombre en un mensaje grabado. Sin embargo, no negó ser quien aparece en la filmación. "Cuando me voy a levantar para preguntar cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con esto, con que estaba bloqueado. Y ahí supe que estaba ese video", explicó.