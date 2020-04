Un grupo de peones de una estancia patagónica se quedó sin pilas para la radio y estuvo algunas semanas sin enterarse de la pandemia de coronavirus ni del aislamiento social impuesto en la Argentina.

El notable caso, publicado por el diario La Opinión Austral, de Santa Cruz, fue protagonizado por las personas que trabajan en la estancia La Josefina, a unos 130 kilómetros de la localidad de Tres Lagos, en El Calafate. Su único contacto con el mundo exterior es la radio. Pero se quedaron sin pilas. La rutina diaria del trabajo y la escasa paga que reciben por su tarea les impidió acercarse en esos días hasta el pueblo más cercano para poder reponerlas.

Como consecuencia de ese aislamiento informativo, nunca tomaron conocimiento de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina ni de las medidas adoptadas desde entonces por el gobierno nacional. La sorpresa se la llevaron cuando lograron llegar a pie hasta Tres Lagos y se encontraron con todo cercado y cerrado, con la policía custodiando la zona y la imposibilidad de comprar las ansiadas pilas para la radio.

Recién cuando se acercó personal policial de la División de Operaciones Rurales (DOR) -ex Grupo Especial de Operaciones Rurales-, en el marco de las labores cotidianas que realizan, se enteraron de la situación que atravesamos con el coronavirus.

Sin embargo, el episodio no debiera sorprender tanto si se toma en cuenta la realidad de vastas zonas rurales de la Patagonia, donde la única manera de conectarse con el mundo exterior, como desde hace décadas, es la radio. Casi ninguna estancia posee televisor y los teléfonos celulares no suelen tener buena señal, porque las compañías no mejoran la calidad de recepción de las antenas.