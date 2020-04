La situación económica es uno de los grandes conflictos del fútbol en este momento, ya que muchos clubes argumentan que no tienen dinero para abonar los sueldos. En las últimas horas, dos jugadores de la Primera D y que pertenecen a Deportivo Paraguayo, Julio Gauna y Sebastián Ferrario, redactaron una carta en la que pidieron mejores condiciones laborales para los futbolistas de la última categoría, e inmediatamente varios futbolistas de la misma divisional respaldaron el reclamo en las redes sociales.

Ambos futbolistas destacaron en el texto que necesitan "mejoras laborales y económicas". "La gran mayoría de los jugadores de esta categoría entrenamos de lunes a viernes, a la mañana. Las fechas de partidos son generalmente días de semana. Esto nos quita la posibilidad de conseguir un ‘trabajo en blanco’ con una jornada completa remunerada". Y agregaron en el comunicado que "ninguno de nosotros cuenta con obra social, jubilación, seguro ni ART, ya que nuestros trabajos extrafutbolísticos en su mayoría son ‘changas’",

"El gremio (FAA) no nos respalda por una razón lógica, ya que no contamos con contrato de trabajo. Nosotros, si no jugamos, no cobramos. Esperamos que nuestras palabras sean oídas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitando ayuda a dirigentes y jugadores, intentando una posibilidad de cambio", arremetieron.