F ueron meses de ostracismo total para Pablo Rago. Desde que se hizo pública la denuncia de Érika Basile en su contra por violación, a fines de diciembre, el actor optó por guardar silencio. Canceló trabajos, como una obra de teatro en el Regina que estrenaría este mes con Miriam Lanzoni, y quedó afuera de la promoción de "El robo del siglo", la exitosa película protagonizada por Diego Peretti y Guillermo Francella en la que él también trabajó, pero que, a la hora del contacto con la prensa previo al estreno, lo invisibilizó, dado el escándalo que se había desatado en torno suyo. Todo esto le habría causado un estado de angustia importante, puesto que las opiniones en su contra fueron muchas.

Justamente Peretti fue uno de los que bancó a su colega: "Es uno de los mejores compañeros que tuve de trabajo en cine. No tengo una cámara para saber qué pasó en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo y me da la sensación, escuchando a la otra parte (por Basile), de que es demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él (por Rago)", y agregó: "Sé que le está provocando (daño), por esas declaraciones", comentó en su momento.

Por su parte, Rafael Ferro, otro compañero en ese filme, también dio su visión de la causa: "He laburado con Pablo un montón de veces y es un compañerazo de lujo a nivel humano y a nivel actoral, entonces todo esto que pasó me da muchísima tristeza (...). Es como que de golpe salta algo así y vos querés que no sea cierto, porque lo conocés a él, y le preguntás a cualquiera en el medio y Pablo es un compañero de lujo, como actor y como persona. Entonces hay que ver qué pasó".

Pero la que más lo defendió fue Lanzoni, que apoyó la decisión de suspender la obra de teatro a la espera de que las cosas se aclararan y Rago pudiera trabajar con cierta tranquilidad. El momento se dio luego que las pericias psicológicas a la denunciante dieran negativo en cuanto a un trauma por abuso sexual, lo cual empezó a allanar el camino para el actor. Miriam además se encargó de comunicar ayer que ambos efectivamente estrenarán una obra, pero en una primera instancia el regreso será fuera de la Argentina, ya que se presentarán con "Casi felices" en Miami, en mayo.

La novedad la comunicó a través de un video en sus redes sociales. Lanzoni ya había reiterado su apoyo a Rago luego de que se conociera el resultado de las pericias. "¡Amigo querido! Te lo dije.... ¡Nada tiene más poder que la verdad! Te quiero con todo mi corazón, Pablo Rago", expresó en Twitter.