Buscando que la gente acepte dejar su casa para instalarse en los centros de pacientes leves, la provincia de Buenos Aires anunció un subsidio de 500 pesos por día para las personas que acepten internarse en dichos complejos.

El anuncio del plan "Acompañar" lo hizo el propio gobernador Axel Kicillof desde el predio de Tecnópolis, donde se dispuso de 2.000 camas para pacientes leves, con comodidades como salas de juegos, acompañamiento terapéutico y televisores.

Kicillof contó que la decisión se tomó luego de hablar con pacientes, intendentes y ministros, que advirtieron que la gente no se quiere ir de sus casas cuando no tienen síntomas o bien estos son leves. "No lo hacen porque sienten que pierden algo. Ahí es donde aparece el Estado", indicó. "Es una decisión que da igualdad" porque "no todos tienen las mismas condiciones para aislarse en sus casas", añadió.

El gobierno bonaerense le pagará $500 por día a cada paciente que decida transcurrir el tiempo de cuarentena en uno de los centros de aislamiento creados especialmente para ese fin; siempre y cuando, lógicamente, el test del Covid-19 les dé positivo. El tiempo máximo estimado para el aislamiento es de 10 días.

El programa contempla un fondo especial para dar lo que Kicillof consideró un "subsidio de desarraigo y solidaridad" porque "aporta haciendo la cuarentena en otro lado, pero también toma una decisión solidaria". "No es aislar ni confinar. Es acompañar en buenas condiciones este proceso de aislamiento fuera de su casa", sostuvo.

Del encuentro participaron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, su par en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

En tanto, Daniel Gollán dijo que "el anuncio es muy importante para que logremos que mayor cantidad de gente venga a estos dispositivos".