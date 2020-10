A yer se recibieron las ratificaciones para los cotejos de Grupo I a disputarse en la reunión extraordinaria del sábado venidero, en San Isidro. La prueba principal será el Gran Premio Jockey Club, segunda instancia de la Triple Corona, que este año quedará vacante, ya que Top One City, ganador de la Polla, no será de la partida. A continuación, las nóminas definitivas:

Gran Premio Jockey Club (G. I-2.000 m): Cool Day, Don Ringo, Energetics, Expensive Gift, Joy Emisor, Leal Blues, Lord Rosellion, Marignac, Numeraux, Gran Onur. Outback, Seteado Joy , Sharkan, Solo Candombe.

Gran Premio Copa de Oro (G. I-2.400 m): Devil Camp, Dostoyevsky, Fantasioso, Forever Young, Four Talent, Galgo Luca, Global Big, Global Poderoso, Last Corredor, Pinball Wizard, Quiet Man, Special Dubai, Springtime, Village King.

Gran premio San Isidro (G. I-1.600 m): Chemin Du Ciel, El Consorte, French Twist, Hole in One, Joy Filoso, Nacho Surge, Narrow Beach, Nicholas, Roman the Mad.

Gran Premio Suipacha (G. I-1.000 m): Andaz, Artaud, Calligaris, Elogiado, Hosarsiph Joy, Lord Alex, Mimoso Soñado, Princesa Lake, Red Surge, Shamgar, Strategos.

Esta tarde tendrá lugar el sorteo de partidores y quedará conformado el programa definitivo.

Gran Premio Selección

También se conoció la nómina de participantes en el Gran Premio Selección (G. I-2.000 m), a disputarse el viernes próximo en Palermo. Estas son las potrancas confirmadas:

1 Toda Bien, 2 Mumy Beach, 3 Infartame, 4 La Validada, 5 Siempre en mi Mente,6 Savia, 7 Nicole Rye.