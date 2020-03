A yer por la tarde volvió a la televisión Pampita Ardohain, con su magazine "Pampita online". El programa regresó con aire fresco a la pantalla de Net TV con nuevo equipo para recorrer el mundo del espectáculo, las celebrities, las redes sociales, la moda, la música y la actualidad. Cada día el encuentro abordará diferentes temas con diversión y con seriedad.

Su primera invitada fue Carla Peterson, quien contó intimidades de su carrera y su vida privada con el político Martín Lousteau. "Le dije que sí después de un tiempo. No tenía ganas de salir con nadie, no confiaba en que algo positivo sucedería. No tenía ganas de conocer a alguien, pero sucedió", comentó sobre cómo comenzó su relación.

Entre los panelistas que acompañarán a la conductora se encuentran Luis Piñeyro, Barby Franco, Geraldine Neumann y Rocío Guirao Díaz, quienes hablaron al inicio del programa de las vacaciones de Carolina y de cómo los medios siempre creen que está embarazada. "Si tuviese la cantidad de hijos que la gente me dijo... Y ahora no podían creer que me haya casado tan rápido, entonces siempre me miraban la panza".

También hubo lugar para la actualidad, con las últimas novedades sobre la pandemia, y una entrevista con un médico especialista que habló sobre todas las formas de prevenir el riesgo de contagio.

La principal modificación es que no está Puli Demaría, su gran amiga, y en su lugar se incorporó Silvina Luna, que en los primeros tiempos saldrá desde su casa, ya que, por ser inmunosuprimida y padecer insuficiencia renal, se encuentra entre la población de riesgo. En tanto, el gran amigo de Pampita, Gabriel Oliveri, solo irá una vez por semana al programa, así como otros columnistas, que van a rotar para tratar de que, al menos por un tiempo, esté la menor cantidad de gente en el piso por día.