L as mujeres víctimas de violencia de género están más expuestas al estar encerradas con el agresor. Son 56 los femicidios (contando el de ayer de Pehuajó) que hubo desde el 20 de marzo hasta el 25 de mayo, según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. El 84% de los femicidios ocurrió dentro de una vivienda. El 68% de los femicidios fue cometido por las parejas o ex parejas de las víctimas. Otro dato es que 1 de cada 4 mujeres habían hecho la denuncia. "Para llegar a las víctimas es importante que la sociedad tome conciencia de que no es un hecho aislado ni un problema privado y se comprometa. Construir redes solidarias con quienes sepamos que son víctimas de violencia es necesario para acercarles las herramientas que están disponibles para que salgan de esa situación. Para llegar a las mujeres víctimas es importante que sepan que no están solas y hacerles llegar que tienen lugares y personas a quienes recurrir. No es fácil que una mujer en situación de violencia salga de esa situación, por eso es importante tener paciencia y acompañar", dice a "Crónica" Laura Oszust, integrante del equipo del Observatorio. "Sabemos que el 52% de los femicidios durante lo que va de cuarentena fueron cometidos por parejas y que el 75% ocurrió en la vivienda de la víctima, así que las mujeres que sufren violencia de género están más expuestas en el aislamiento, porque en su mayoría viven con su agresor, por eso es tan importante que sepan que aún en aislamiento pueden denunciar, salir de sus casas y pedir ayuda, y que es necesario que amigas, vecinas, conocidas estén alertas si saben o creen que hay una mujer que es víctima de violencia", continúa. "Si vecinas, amigas o conocidas creen que una mujer está sufriendo violencia, es importante que traten de comunicarse diariamente, que le hagan sentir que no está sola, que creen momentos de confianza, porque las víctimas de violencia machista suelen tener miedo y vergüenza, por eso es vital nunca juzgar, acercarles las herramientas disponibles y sus derechos (irse de la casa, denunciar, etc) y, sobre todo, tener paciencia, porque no hay que olvidar que esa mujer está en peligro. Nosotras decimos que estar aisladas no significa estar solas, hay que reforzar nuestras redes solidarias", dice Oszust. En cuanto a la Justicia, sostuvo: "De esas 56 víctimas, 10 habían realizado una denuncia previa y 4 tenían medidas judiciales. Por lo tanto, inferimos que la Justicia no pudo protegerlas, porque esas mujeres que tuvieron acceso a la Justicia fueron asesinadas. Es necesario que la Justicia actúe con celeridad ante las denuncias, tome medidas acordes a la problemática y controle su efectivo cumplimiento". Además del 144, por mensaje de WhatsApp 1127716463 - 1127759047/48.