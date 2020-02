L a Mesa de Enlace espera un llamado oficial del gobierno -trascendidos indican que el viernes se reunirán con el ministro Luis Basterra-, pero la paciencia parece tener un límite. "No sabemos a dónde apuntan", destacaron los referentes del agro. En el mientras tanto, evalúan distintas medidas de fuerza.

Jorge Chemes -presidente de Confederaciones Rurales Argentinas- dialogó con "CNN Campo" y destacó que el encuentro con el ministro de Agricultura "será clave", aunque hasta el momento no salió la convocatoria oficial. "Esperamos que haya definiciones sobre nuestros planteos de alivio de la carga fiscal. Hemos apelado a todo tipo de herramientas para contener al productor. Queremos recibir algunas respuestas", apuntó Chemes. En este momento inquieta la suba en las retenciones y la presión impositiva, sumadas a las versiones de nuevos retoques que podrían aplicarse en el marco de la potestad que otorga la ley de Emergencia.

Chemes adelantó que, de no resultar satisfactorio para la agroindustria el contenido de la reunión, podrían "generalizarse las medidas de fuerza". Según el dirigente rural, "hace falta una definición sobre la política agropecuaria del gobierno, que no sabemos a dónde apunta. No hay ningún indicio de nada. El campo necesita saber si invertir o no, o a qué nos vamos a dedicar".

"Pretendemos que el gobierno marque el rumbo, sea positivo o negativo para nosotros. Hay consenso para un cese de comercialización, como el que se decidió en Tucumán, porque no vemos decisión de llevar adelante determinada política para el agro", señaló Chemes, quien se mostró preocupado por los rumores sobre un incremento extra del 3% en las retenciones para la soja y la posible intervención del mercado de trigo. "Tampoco sabemos si va a existir una línea de crédito del Banco Nación o si habrá algún sistema de financiación", agregó.

Por su parte, Daniel Kindebaluc -secretario de Coninagro- manifestó que "los productores entienden que el tiempo se está agotando; conocemos sus demandas y a la vez queremos darle una chance al gobierno".