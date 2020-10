Tal es el sismo social que generó el femicidio de Abigail en Tucumán -una de las provincias donde más crímenes por razones de género se registraron en los últimos meses-, que el obispo tucumano de Concepción, Melitón Chávez, dio su opinión sobre todo lo que ocurrió en esa provincia en los últimos días.

"El desenlace había sido anunciado por los vecinos", aseguró a la prensa local el religioso, que además admitió: "La policía sabía que ese era el propósito de la gente, que habla del hastío, cansancio, angustia y tantos sentimientos que la gente en general tiene. Lamentablemente, tomaron esa opción para apagar un hecho de violencia tan extrema, porque Abigail ha sufrido una violencia extrema en soledad e indefensa".

En este sentido, Chávez pidió que la violencia no quede en manos de la gente. "Una cosa es manifestarse en la calle, otra matarlo, eso no se tiene que naturalizar. No puede ser que la gente llegue primero con la intención de hacer justicia, que no es la forma", apuntó el obispo, que también hizo hincapié en el crecimiento de la violencia hacia las mujeres en este tiempo.

Finalmente, el funcionario eclesiástico explicó la reacción violenta de los vecinos a partir de "la pérdida de confianza" en la instituciones: "No se actuó a tiempo, no se trabajó, no se previno ni se acompañó desde un primer momento como se debió hacer. Por eso la gente reaccionó mal".