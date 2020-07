El Consejo Directivo Nacional de la UTA reclamó por "la falta de pago de salarios tanto en el transporte de pasajeros de larga distancia como de corta y media distancia del interior del país". En un comunicado firmado por el titular del gremio, Roberto Fernández, se indicó: "No puede haber más demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias. Todos los trabajadores del transporte de pasajeros exigimos un tratamiento igualitario y sin discriminación respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires". Se añadió que "conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país y protestaremos y saldremos a la calle. La pandemia nos preocupa, pero más aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias. No vamos a ser cómplices de la precarización ni a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización".