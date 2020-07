online concluyó que el teletrabajo es una herramienta fundamental tanto para quienes pudieron profundizarlo en la cuarentena como para quienes por primera vez se vieron trabajando bajo esta modalidad.

El relevamiento, realizado por la encuestadora Isonomía Consultores, abarcó 6.043 casos en toda la Argentina y se realizó entre el 7 y el 14 de julio. Consultó la opinión de las empresas y los empleados. El universo incluyó puestos directivos (11% del total) y empleados (89% de la muestra). Entre los principales resultados de la encuesta se destacan:

- Una vez finalizada la pandemia, el 83% de los empleados de pymes y el 87% de los empleados de grandes empresas quieren incrementar o mantener sus horas de teletrabajo.

- El 88% de los empleados de pymes consideraría trabajar para una empresa radicada en otra provincia. Un porcentaje similar (87%) de los empleados de grandes empresas creen lo mismo.

- El 69% de los empleados creen que el teletrabajo es la herramienta más adecuada para conciliar el equilibrio entre la vida laboral y la personal.

Respecto del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en Diputados, el 69% de los empleados afirma no conocer el proyecto o no tener la suficiente información para opinar sobre él. No obstante, el estudio ahondó algunas afirmaciones para intentar vislumbrar el pensamiento de los entrevistados:

- El 68% de los empleados de pymes y el 79% de las grandes empresas coinciden con que "los empleados se ven beneficiados con esquemas de teletrabajo".

- El 72% de los CEO y el 69% de los empleados coinciden con que "el teletrabajo hace accesible la oferta de trabajo para más cantidad de personas".

- El 82% de los CEO y el 77% de los empleados afirman que "el teletrabajo fomenta el desarrollo de economías regionales" (que facilita a las empresas emplear a trabajadores de todo el país).