E l gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró con Alberto Fernández en La Plata, donde presentaron un plan de obras de infraestructura para los municipios. "La crisis económica es culpa del virus y no de qué respuesta a la pandemia de coronavirus tuvo cada país, sino que en todo el mundo se puso el sistema comercial y financiero en jaque", dijo el mandatario provincial.

El programa incluye la construcción de centros de aislamiento modulares para el Servicio Penitenciario, la realización de obras en el marco del programa Argentina Hace en 40 municipios, y obras de agua y saneamiento en 16 partidos del AMBA. El gobernador destacó la articulación entre Nación, provincia y municipios que "permite abordar los problemas estructurales históricos" para "lograr una absoluta coordinación con las necesidades de cada uno de los territorios".

"Cada intendente conoce las necesidades puntuales y urgentes, aquellas obras que van a dejar huella y les van a cambiar la vida a sus distritos; el gobierno provincial tiene que contribuir a que esas obras se hagan y estén enmarcadas en un plan integrado" porque "no alcanza con desarrollar cada municipio, hay que lograr la integración de la provincia", agregó Kicillof.

El mandatario bonaerense anunció que con esta inversión se llegará a un total de 2.000 plazas nuevas en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que a través de las obras de agua y saneamiento se "responderá a dos cuestiones: a las necesidades básicas de los barrios y a la necesidad de trabajo".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández destacó que "lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y no podemos permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice". "Si queremos vivir en un país federal tenemos que integrarnos y para que todo esto ocurra no va a haber ninguna mano mágica del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros", agregó.

En tanto, el Presidente se metió en la polémica sobre el tema presos, ya que "los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Poner mano dura, meter gente presa pero no construir cárceles no tiene sentido, es sólo marketing. Tener a esas personas hacinadas es un acto inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad nos importa".