Desde Colombia habló la madre de Daniela Cortés, denunciante en la causa por violencia de género contra el futbolista de Boca. Gloria Patricia Meneses Rodríguez confirmó algo que la ex pareja de Sebastián Villa dijo a "Crónica": "Yo desconocía los problemas" de la pareja.

La afirmación formó parte de la declaración virtual como testigo contra el futbolista, que fue postergada en dos oportunidades y se concretó el lunes pasado, cuando se estableció el enlace por videoconferencia convocado por la UFI 3 de Esteban Echeverría, que entiende en la causa.

La madre de la denunciante, residente en Medellín, se refirió a los dos contactos por audios de WhatsApp que mantuvo con Villa el 27 de abril pasado, cuando el jugador del seleccionado colombiano de fútbol le comunicó que se iba de la casa que compartía con Cortés, en el barrio privado Saint Thomas.

"Yo desconocía esos problemas, mis hijas -Daniela y Cinthya Cortés, también testigos- nunca me contaban nada, para mí Sebastián era un buen chico, amable y educado. Para nosotros era como un hijo", señaló Meneses Rodríguez.

"Esa tarde él me dijo que se iba de la casa porque Daniela no se quería ir. Me dijo que ella lo tenía muy fastidiado y que daría ‘luz verde’ para que se contacte con nosotros en Colombia", agregó. Consultada por la fiscal Verónica Pérez acerca de qué quería decir con "luz verde", la mujer dijo que "sería darnos un susto".